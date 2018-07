Iceta reclama ara als independentistes que «no caiguin en la judicialització de la política»

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha demanat als independentistes que procurin que "la política no es vegi supeditada als procediments judicials" i ha titllat de fet "curiós" si això finalment passés després de les nombroses crítiques sobre aquesta "judicialització" per part de les forces independentistes.A poques hores que arrenqui a Barcelona la manifestació 'Ni presó ni exil·li, us volem a casa', convocada per Òmnium i l'Associació Catalana de Drets Civils (ACDC), Iceta ha indicat, en termes generals, que el poder judicial "pot ser criticat" però que les seves resolucions "han de ser respectades i acatades per tothom".En un consell nacional emmarcat en el 40è aniversari de la fundació del PSC, Iceta també ha parlat de la reunió entre Sánchez i Torra de dilluns passat, i ha advertit al Govern que "no es pot jugar amb dues baralles", com si una fos la de "l'acord" i l'altra, la "de la ruptura". "I els socialistes catalans demanem que el Govern, de forma definitiva, clara, rotunda i irreversible, opti per la via de l'acord", ha assenyalat.

