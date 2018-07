VÍDEO La crida de Puigdemont a participar a la gran manifestació pels presos

Avui els carrers de #Barcelona han de tornar a omplir-se de llibertar: Perquè surtin els #presospolítics de les presons on no haurien d'haver entrat mai, perquè els exiliats puguem tornar amb les famílies, perquè ningú més tingui por d'expressar les seves idees #Freetothom 🎗 pic.twitter.com/c2oBvrker3 — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 14 de julio de 2018

Carles Puigdemont ha fet una crida a la ciutadania a participar en la manifestació convocada per Òmnium, l'ANC i l'Associació Catalans pels Drets Civils que tindrà lloc aquest dissabte a Barcelona per reclamar la llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats. A través d'un vídeo difós per les xarxes socials, anima a tothom "a omplir els carrers de llibertat". Una llibertat, afegeix, "que tristament no gaudim els que estan a la presó i els que estem a l'exili. La llibertat que ens volen arrabassar i que mai ens podran treure sempre que la tinguem en les vostres i les nostres mans, les mans de tots plegats".Puigdemont defensa que la manifestació ha de servir perquè els presos polítics surtin de les presons "on no haurien d'haver entrat mai" i "perquè els exiliats puguin tornar lliurement a casa amb els seus, perquè ningú més tingui por d'expressar les seves idees".

