Mor un conductor en caure un vehicle al canal dret de l'Ebre

Els cossos d'emergències han localitzat el cos sense vida del conductor del vehicle que aquest dissabte a la matinada ha caigut al canal dret de l'Ebre, al terme municipal de Roquetes (el Baix Ebre).Segons ha confirmat el Servei Català de Trànsit, el dispositiu de recerca continua obert ja que no es descarta que al vehicle hi pogués viatjar alguna persona més.El succés ha tingut lloc a les 4.33 hores de la matinada quan, per causes que es desconeixen, un turisme ha patit una sortida de via al camí del Lloron a Roquetes i ha caigut al canal dret de l'Ebre.En el dispositiu hi ha participat nou dotacions dels Bombers amb unitats subaquàtiques i cinc patrulles dels Mossos amb una unitat subaquàtica. També s'hi ha desplaçat la Policia Local de Tortosa i de Roquetes així com també una ambulància del SEM.

