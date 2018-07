VÍDEOS Arrimadas crida «libertad» al poble de l'agressió ultra per posar creus grogues

Crits de llibertat presos polítics per la vista d’Arrimadas a #Canet pic.twitter.com/IKv14rmjBM — Mar Riera Solà (@marrierasola) 14 de julio de 2018

Tensió als carrers de Canet de Mar per la visita d'Inés Arrimades. La líder de Ciiutadans s'ha desplaçat al municipi del Maresme per denunciar que els espais públics no es converteixin en "cementiris ideològics", fent referència a la plantada de creus grogues a la platja. La comitiva taronja ha cridat "libertad", davant dels crits de "llibertat de presos polítics" per part d'un grup d'independentistes.La líder de Cs s'ha plantat a Canet per denunciar la utilització dels espais públics per motius ideològics però ha obviat que va ser en aquest mateix municipi on un grup d'ultres va atacar uns independentistes i va ferir almenys res persones. Ciutadans va demanar permís per poder portar a terme un acte al municipi però se'ls va denegar des de l'ajuntament perquè els espais estaven ocupats amb motiu de la festa major, segons el partit.Arrimadas ha explicat que Ciutadans, en el ple de la setmana vinent del Parlament, presentarà iniciatives encaminades a “respectar la neutralitat dels espais públics perquè estiguin lliures de simbologia política, que es condemni la violència i la declaració de persones non grates, i perquè s’abandoni el procés".de Marçal Alsina i de la periodista Mar Riera de Catalunya Ràdio.

