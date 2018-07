​Busquen una dona francesa de 43 anys desapareguda aquest dissabte a Sant Feliu de Guíxols

Els equips d'emergència busquen des de la matinada d'aquest dissabte una dona de 43 anys francesa, desapareguda a Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà). Va ser la parella de la víctima qui va alertar als Mossos d'Esquadra en veure que no venia. L'avís es va donar a quarts de dues de la matinada i a partir d'aquell moment s'ha desplegat un dispositiu amb els Bombers i la Policia Local per localitzar-la.La zona que on s'està centrant la recerca és la coneguda com a Punta de Garbí. De moment els equips d'emergència no descarten que la noia marxés per voluntat pròpia, però mantenen activat el dispositiu en aquesta zona de la localitat baix-empordanesa.

