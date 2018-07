VÍDEO El discurs d'Eva Piquer en rebre el Premi Nacional de Cultura per a Catorze

El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) va lliurar aquest dijous els Premis Nacionals de Cultura. Entre els guardonats, el magazín cultural Catorze, impulsat per Eva Piquer i mitjà adscrit a. El jurat l'ha reconegut per ser "un intèrpret rellevant de la contemporaneïtat" i per haver-se consolidat amb una audiència lectora cada vegada més nombrosa."La cultura és l'únic flotador a on ens podem aferrar quan ens assetja la intempèrie moral", va assegurar Piquer en començar el seu discurs d'agraïment. "La cultura és l'única eina que ens abriga una mica quan el fred ve de dins. L'únic que ens queda quan tota la resta es trenca", va afegir en rebre el premi i es va afegir al record pels presos polítics i exiliats: "Tenim gent de pau a les presons. No podem callar ni ens hi podem acostumar, perquè el mal sempre prospera amb la complicitat de qui mira a una altra banda".Els premis són lliurats per desè any consecutiu pel CoNCA, en un format de selecció que incorpora candidatures provinents del sector i on conflueixen "el talent i la creativitat, però també la solidesa i la trajectòria", tal com explica la mateixa entitat. Els deu guardonats amb la màxima distinció del país en l'àmbit cultural destaquen "per la singular empremta" que han deixat en disciplines com la literatura, les arts escèniques i visuals i el periodisme.

Foto: Inés Cornelles