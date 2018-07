Reobre una de les platges interiors de Catalunya més populars

Les instal·lacions van tancar l'any 2015 per una investigació duta a terme i motivada per una denúncia anònima que alertava sobre el baix nivell de cabal de La Ribera Salada, el qual es va detectar durant un cap de setmana en què les instal·lacions estaven en funcionament. A més, es va constatar que la concessió atorgada al seu dia, tant per a un reg de la zona com per a omplir les basses amb l'aigua sobrant, estava caducada des del 2012.