Busquen el conductor d'un vehicle que ha caigut al canal de l'Ebre

Un vehicle s'ha precipitat aquest dissabte a dos quarts de cinc de la matinada pel canal dret de l'Ebre al municipi de Roquetes. Segons han informat fonts policials, el cotxe hauria sortit de la via i hauria caigut a l'aigua.En aquest moments els Bombers i Mossos treballen amb la hipòtesi que dins del canal hi hagi el conductor del vehicle i, per això, una unitat subaquàtica dels Mossos està fent la recerca d'esta persona.Les mateixes fonts indiquen que dins de l'aigua hi ha molt poca visibilitat, un fet que dificulta les tasques de rescat. Al lloc també hi ha una grua per retirar el vehicle accidentat de l'aigua.

