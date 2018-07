Barcelona torna a tenir platja per a gossos

Barcelona ha obert ja l'espai per a persones amb gossos a la platja de Llevant per a la temporada estival. El consistori de la ciutat comtal ha decidit tirar endavant aquesta iniciativa després dels resultats i la bona acceptació dels ciutadans durant les proves dels anys 2016 i 2017. Cal recordar que es tracta d'un espai separat físicament de la resta de la platja, ubicat just contra l'espigó i a tocar del Fòrum.La zona, que pot acollir fins a 100 gossos, estarà oberta fins al 16 de setembre. Compta amb una superfície de prop de 1.250 metres quadrats i el seu horari és de 10:30 hores a 19:00 hores. Només poden accedir a aquesta platja els gossos identificats amb microxip, tasca que controlen els informadors ambientals i un veterinari, que també reparteixen bosses de recollida d'excrements i controlen l'aforament.Per la temporada d'enguany, es reforça la campanya de sensibilització ciutadana entorn de la recollida d’excrements i també a tenir especial cura dels animals. Es lliurarà un fulletó informatiu a tots els usuaris que inclou la normativa d’ús de l’espai, la normativa específica per a gossos potencialment perillosos i uns consells de bones pràctiques.

