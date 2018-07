​El Ciutat de València de Futbol Platja comptarà amb jugadors procedents de l’Aquarius

La Creu Roja ha organitzat un equip per participar en un dels torneigs de futbol platja més veterans. El futbol sobre la sorra arriba de nou a València en una cita que ja suma 25 edicions consecutives d’un esport que el 1994 no tenia l’impacte que és capaç d’assolir en l’actualitat.El conjunt de l’organització internacional, el Boza FC, té una singularitat evident ja d’entrada: el formen persones migrants que han arribat a l’estat espanyol procedents de països com Costa d’Ivori, Mali o Mauritània i que han estat inclosos al programa d’ajuda humanitària de la ONG. Entre ells, tres persones procedents del vaixell Aquarius, que va arribar a València el passat 17 de juny enmig d’una enorme expectació mediàtica després que el govern espanyol decidís acollir les 630 persones que s’havien quedat sense cap altra sortida al mediterrani.Mentre les xifres de morts augmenten en milers cada setmana sense cap intervenció europea que hi posi remei, diverses organitzacions treballen per garantir unes condicions dignes lluny dels CIEs a les persones que han aconseguit arribar al nostre país. Entre elles, la Creu Roja, que ha decidit oferir-los una sortida esportiva en un torneig de bon nivell competitiu. Tots els integrants del Boza FC son persones migrants que han arribat en els darrers mesos a les costes de l’estat espanyol buscant un futur millor.Aquest cap de setmana el Trofeu Ciutat de València també comptarà amb un combinat de Senegal disposat a donar la sorpresa davant el mig miler de jugadors inscrits al torneig. Per primera vegada els organitzadors han decidit programar un partit mixt que vol obrir el focus de l’esport femení. Les normes indiquen que en tot moment sobre el terreny de joc hi haurà d’haver, com a mínim, dues dones i dos homes.

