​Internet iguala a la televisió com a canal informatiu a Barcelona

Internet s'ha convertit en el mitjà amb més usuaris a Barcelona i fins i tot ha igualat la televisió com a canal informatiu, tal com mostren les dades presentades per l'Oficina Municipal de Dades de l'Ajuntament de Barcelona, recollides a través de l'Enquesta d'Hàbits Informatius 2017. Segons l'enquesta, la penetració d'Internet a la ciutat comtal és superior que a la resta de Catalunya (78%) i el conjunt de l'Estat (75,7%). Els últims quatre anys, la utilització dels mitjans de comunicació s'ha mantingut o incrementat i s'ha frenat la tendència a disminuir dels mitjans tradicionals. Tot i això, televisió i la ràdio han mantingut la seva audiència mitjana, amb probabilitats d'ús en un dia qualsevol similars a les registrades l'any 2013: 81,9% (televisió) i 39,1% (ràdio).​Qui s'ha beneficiat més dels canvis tecnològics és la premsa, que ha vist com gràcies a la digital ha augmentat la seva probabilitat que en un dia qualsevol sigui llegida en 10 punts percentuals (55,6%, davant el 45,6% del 2013). Ara bé, el mateix estudi apunta que els joves d'entre 16 i 24 anys es mantenen força allunyats dels mitjans tradicionals sobretot de la premsa.La ciutadania confia menys en els mitjans de comunicació. Els resultats mostren una caiguda en la credibilitat dels mitjans, que afecta els que no consumeix la persona que ha participat en aquest estudi i per altra banda, es manté la confiança en els que sí que utilitza. A tall d'exemple, el 72% dels lectors de premsa valoren favorablement els diaris que llegeixen però només el 30% opina el mateix dels que no llegeix. La caiguda de la credibilitat dels informatius de televisió és de més de 20 punts i la de la informació a Internet arriba gairebé als 30 punts.El 89,9% de les llars barcelonines on viu alguna persona d'entre 16 i 74 anys té connexió a Internet. Aquesta xifra és superior a la mitjana catalana (83,7%) i també a l'espanyola (83,4%). La capital catalana també es troba per sobre de la mitjana europea (87%).El dispositiu més freqüent per connectar-se a internet és el telèfon mòbil (89,5%), superant l'ordinador (75,2%). Les tauletes es troben en tercer lloc del podi (32,4%) i l'aparell de televisió (7,2%).Internet ha guanyat la partida a la resta de canals per poder estar al dia i ben informat del que passa a la capital catalana. La gent aposta per aquesta via, ja sigui a través dels webs municipals (45,9%), els mitjans de comunicació, les xarxes socials o per les aplicacions mòbils, tot i que amb percentatge molts menys importants. També hi ha hagut un increment molt gran dels qui segueixen l'Ajuntament a través de les xarxes socials (12,3%), amb un increment de deu punts percentuals respecte a l 2013 (2,9%). Els ciutadans confien la xarxa pública Barcelona Wi-Fi i això ha permès també doblar la xifra d'usuaris.L'enquesta deixa palès que els temes sobre els quals la ciutadania necessita més informació de Barcelona o el seu districte són els relatius al lleure i la cultura (42,3%). També apunta que cal més informació general sobre la ciutat (25,4%) i la mobilitat (24,9%). En menor mesura, reclamen informació sobre tasques administratives i l'Ajuntament (12,5%), l'estat de la ciutat (7%), equipaments (5,8%), treball i formació (3,4%), empreses (2,9%) i seguretat ciutadana (1,6%).Una majoria dels enquestats, el 58,9%, considera que està suficientment informada sobre la ciutat però el percentatge s'ha reduït lleugerament respecte a l'enquesta del 2013.A continuació, els resultats de l'Enquesta d'Hàbits Informatius 2017:

Enquesta d'Hàbits Informatius 2017 de l'Ajuntament de Barcelona by naciodigital on Scribd

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)