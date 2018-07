​Pep Guardiola inaugura un restaurant de cuina catalana a Manchester

Paco Pérez, de Llançà a Manchester. Foto: Miramar

Pep Guardiola és un dels grans ambaixadors polítics de Catalunya. Ara també ho vol ser en l'àmbit gastronòmic amb l'obertura d'un restaurant de cuina catalana al centre de Manchester. L'establiment, que s'inaugurarà el proper 20 de juliol segons detalla La Vanguàrdia , s'anomena Tast Cuina Catalana i compta amb el cinc estrelles Paco Pérez com a xef.Ferran Soriano i Txiki Begiristain, els dos pesos pesants de la directiva del Manchester City, són dos dels socis de Guardiola per tirar endavant el Tast Cuina Catalana. En el projecte també hi participa el grup Fazenda, amb altres restaurants a la ciutat però també a Leeds, Liverpool i a Edimburg. Paco Pérez arriba al Regne Unit després de tres anys a Berlín al 5 –una estrella Michelin-. També es xef del Miramar de Llançà, amb dues estrelles, i l'Enoteca de l'Hotel Arts amb dues més.De moment, han fet els primers àpats de prova i el dijous passat els socis de projecte van provar els plats juntament amb un centenar de comensals més.

