​Els nous Sant Esteve de les Roures: Antena 3 s'inventa el nom de dos pobles

Va, un nou poble per a la col·lecció:



VILASSAR DE SALT,

entre Sant Esteve de les Roures i A Pesar De Mar.#EtFelicitoFill



via @Seordi pic.twitter.com/PWu6JC5sGn — EtFelicitoFill (@etfelicitofill) 13 de juliol de 2018

La Guàrdia Civil va posar de moda la geografia creativa en inventar-se Sant Esteve de les Roures com un municipi on, suposadament, van patir resistència popular en la repressió al referèndum de l'1 d'octubre.Antena 3 no s'ha quedat curta i aquest divendres va rebatejar de dues maneres diferents la localitat maresmenca de Vilassar de Mar al programa Espejo público de Susana Griso. Inicialment, va parlar de Vilassar de Salt –una barreja del municipi del Maresme i de la ciutat del Gironès- mentre que després va escriure Vilassart de Dalt.Posteriorment, ja a l'informatiu de la mateixa cadena, es va informar de la notícia –el conflicte per l'ocupació d'un immoble- parlant clarament de Vilassar de Dalt

