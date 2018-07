Dimiteix el primer alcalde de Cs detingut per corrupció

El primer alcalde de Ciutadans detingut per corrupció ha acabat dimitint. Carlos Ruipérez, fins ahir batlle de la localitat madrilenya d'Arroyomolinos, ha renunciat al càrrec dues setmanes després que es produís una macrooperació contra el frau en semàfors i radars i que va acabar amb una quinzena d'arrestats i una cinquantena d'escorcolls.Ciutadans va exigir la dimissió del seu alcalde i va anunciar que l'expulsaria si no ho feia. Ruipérez va quedar en llibertat amb càrrecs després de declarar davant del jutge però, posteriorment, va ser ingressat en un hospital en patir un problema cardíac . És aquest motiu, segons fonts properes al ja exalcalde, el que ha endarrerit la decisió.Els estatuts de Ciutadans obliguen als seu càrrecs electes a posar el càrrec a disposició del partit si queden esquitxats per corrupció.

