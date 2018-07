El Cruïlla s'apunta a la reivindicació: «Prou repressió» i «Catalunya Lliure»

Camille, al Cruïlla 2018 Foto: Jose Manuel Gutiérrez

Un festival "amable, sostenible i sense cues" El director Jordi Herreruela constatava en la presentació de la programació que el Cruïlla és "més que un festival i més que música" i reivindicava un certamen "amable" que no superi els 50.000 assistents diaris al Fòrum. Entre les novetats, que el festival es convertirà en el primer estatal en distribuir gots biodegradables, que s'adhereix a la campanya "No callem", promoguda per l'Ajuntament de Barcelona.



L'anàlisi de les principals conclusions d'edicions passades ha fet detectar els responsables del certamen que les principals cues es generaven en l'accés al recinte, de manera que en aquesta edició les polseres es podran recollir des d'una setmana abans, al centre de Barcelona. Per fer possible un espai "amable" amb el públic, el Fòrum estarà distribuït en forma "d'arxipèlag", combinant els diversos escenaris amb zones d'oci (restaurants i comerços).



L'escenari principal del festival tornarà a ser obra del director d'escena Lluís Danés. En aquesta ocasió, tindrà 100 metres quadrats més i buscarà ser la imatge d'una "catedral del mar" que donarà la benvinguda al certamen, segons ha explicat el mateix artista en la roda de premsa a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm. Concretament, serà un "pòrtic" presidit per dos cavallets de mar i un exèrcit de meduses fets amb paraigües que servirà de far.

El Cruïlla és mestissatge, camins creuats, fusió, passió per extrems artístics que semblen que no tenen res a veure. També és un festival únic a l'hora d'agitar consciències, perquè la música és un gran altaveu per transformar el món i perquè hi ha moments en què no pots restar indiferents a la repressió, a la censura, a la injustícia. I així ha estat durant la jornada d'aquest divendres, amb dues accions ben cridaneres.La primera, amb el cartell que ha mostrat Tom Morello, ex-Rage Against the Machine i gran cap de cartell de la nit amb els Prophets of Rage: "Catalunya Lliure", porta enganxat a la guitarra. La segona, l'acció d'Òmnium Cultural a l'interior del recinte, just davant de l'escenari Estrella Damm, el principal, tot recordant que "hi ha artistes perseguits per els seves cançons. Prou repressió!".A banda de Prophets of Rage, el festival ha viscut les actuacions de Gilberto Gil –un clàssic entre clàssics, ex-ministre de Cultura de Brasil amb Lula–, Camille, i els catalans Joan Dausà, Blaumut o Joana Serrat. La nit continuarà amb Kygo, La Pegatina, Mi Capitán o Lori Meyers, entre molts d'altres . I també cultura popular, art, gastronomia, moda, tecnologia i responsabilitat social i mediambiental.Darrer dia, i emocions fortes, amb caps de cartell tan llampants com. Una traca final digna del festival. Les propostes catalanes tenen també grans moments, que passaran per, la música d'arrel s'aturarà a l'Àfrica amb Fatoumata Diawara i també hi haurà espai per als rockers més estilistes amb l'actuació d'

