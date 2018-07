Insults als treballadors i al gerent d'un local de Tarragona que llueix llaços grocs

La postal que ha rebut l'establiment Gli Italiani de Tarragona amb el mata-segells de Barcelona Foto: Jonathan Oca

Els llaços grocs per demanar l'alliberament dels presos polítics no desperten massa simpaties en alguns sectors de la societat i així s'ha demostrat aquest divendres a Tarragona amb un nou atac a la llibertat d'expressió. El local de cuina italiana Gli Italiani, ubicat al carrer Taquígraf Martí, ha rebut una postal amb mata-segells de Barcelona a través de la qual s'insultava als treballadors i també al gerent de l'establiment i se'ls titllava de "nazis independentistes" només per tenir uns llaços grocs a l'aparador del negoci.Mario Rinaldi, màxim responsable de l'establiment, ha parlat ambi ha explicat el cas. Aquest matí han rebut la sorpresa, li ha arribat una postal que deia textualment que espero que, el remitent esperava que "amb els llaços grocs només tinguis clients independentistes. Jo no entraré més en el negoci" i li etziba que és un "colpista nazi". El text continua dient "vergonya t'hauria de fer defensar uns delinqüents, veuràs com hauràs de tancar" i clou la carta dient que els treballadors i el gerent són uns "nazis independentistes".El gerent ha destacat que no els fa por aquesta carta, més aviat els desperta "indignació", sobretot perquè "nosaltres som gent pacífica, que només vol que surtin de la presó". Aquesta acció no li farà fer un pas enrere, ja que ha assegurat que no té la intenció de retirar els llaços grocs fins que els presos polítics no estiguin en llibertat. Rinaldi també ha explicat que en una ocasió van rebre insults i amenaces i que ho van denunciar a la policia, però "no va anar a més". Considera que això ha d'arribar a les persones, sobretot a representants polítics com la líder de Cs, Inés Arrimades, o del PP, Xavier García Albiol, "perquè vegin realment què és el que passa i qui és qui fa les coses". Aquest cas és gairebé idèntic del que també vàrem explicar el passat mes de febrer quan Ton Gené, propietari d'una fruiteria de la ciutat, va rebre una carta enviada des de Barcelona d'un suposat grup de veïnes del barri que presumptament són clientes habituals i que estaven descontentes amb el llaç groc que hi ha a l'entrada de l'establiment i l'avisaven que si no el treia, que deixarien de comprar-hi.

