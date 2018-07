Torra, sobre les polítiques en l'àmbit de discapacitat: «No hem fet la feina que havíem de fer»

El president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha compromès aquest divendres durant la inauguració del nou Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) Tris Tras de Vic a convocar el Consell per la Discapacitat de Catalunya (CODISCAT) el més aviat possible. Interpel·lat directament pel president de la Fundació Sant Tomàs, Antoni Ramírez, que ha criticat que fa deu anys que el sector de la discapacitat té els "ajuts congelats", el cap de l'executiu català ha estat especialment autocrític: "És una vergonya que públicament encara ens hagueu de fer una petició com aquesta perquè això vol dir que no hem fet la feina que havíem de fer".En aquest sentit, Torra ha dit que s'agafa la petició de Ramírez com un "compromís personal". El president ha deixat clar que "no hi ha res més important que la gent i les persones. "Un país que no vetlli per la gent que més ho necessita no seria el país que somiem ni la República que volem", ha afegit. El president ha volgut tenir un record especial per a l'exconsellera Dolors Bassa, que ha definit com una dona "lluitadora i valenta", i ha criticat que "és a la presó de la manera més injusta, indecent i abominable".Torra ha inaugurat oficialment aquest divendres les noves instal·lacions del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) Tris Tras, que pertany a la Fundació Sant Tomàs, una entitat que fa més de 50 anys que treballa per a les persones amb discapacitat intel·lectual o amb dificultats en el desenvolupament. Durant els discursos, el president de Sant Tomàs, Antoni Ramírez, ha criticat que des de l'any 2009 les administracions han "congelat" els ajuts a les persones més vulnerables i això, segons ell, "suposa una càrrega per a les famílies". Per això, Ramírez ha demanat un Pacte Nacional a favor del sector de la discapacitat.El Tris Tras va arrencar la seva activitat l'any 1980 i va ser un dels primers cinc CDIAP (Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç) de Catalunya –actualment n'hi ha 86-. Primerament l'entitat atenia 37 infants i actualment ja dona servei a més de 900 nens i nenes. L'any 2009 es va iniciar el projecte de recerca de fons per construir un nou edifici però la crisi econòmica i la manca de finançament ha provocat que no s'hagi pogut fer realitat fins ara. La construcció del nou centre ha tingut un cost d'1,6 milions, dels quals 1,1 milions s'han aconseguit a partir de donacions de particulars, entitats i empreses de la comarca d'Osona.El president de la Generalitat, Quim Torra, ha dit que és important "estar a prop" de la gent que és capaç de "tirar endavant amb totes les dificultats que suposa enfrontar-te familiarment i personalment amb fills amb discapacitat". Torra, però, creu que "la discapacitat s'ha de transformar en capacitat" i ha recordat que ell és pare d'una filla amb espina bífida i ha expressat que se sent "molt proper" a les vivències dels usuaris de Sant Tomàs.

