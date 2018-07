L'Alguer aprova l'escolarització en català

El Parlament de Sardenya ha aprovat que l'Alguer pugui escolaritzar els nens en català. Així ho ha certificat la cambra després de les esmenes que la Plataforma per la Llengua va presentar al projecte de llei sobre la regulació de les llengües de l’illa.A banda de l’opció immersiva en català o en sard, també es podrà optar per l’ensenyament en italià amb classes de català, assegurant així l’aprenentatge de la llengua pròpia de l’Alguer.El Parlament equipara els drets lingüístics dels catalanoparlants de l’Alguer amb els parlants de sard, llengua autòctona de l’illa i la més estesa juntament amb l’italià. La proposició de llei que va arribar al Parlament no garantia els mateixos drets i previsions per al català que per al sard, tot i reconèixer-lo com una llengua a tutelar al mateix nivell que el sard.La nova llei de Sardenya, a banda de l’opció d’immersió en català a l’escola algueresa, permetrà també la possibilitat dels catalanoparlants sards d’adreçar-se en la seva llengua a l’Administració regional.Així mateix, es crearà una estructura d’oficines lingüístiques que vetllaran perquè l’Administració utilitzi les llengües de l’illa amb normalitat. En el cas de l’Alguer, l’oficina instal·lada a la ciutat incorporarà treballadors que hauran de tenir el certificat C1 de català.La proposta original només protegia el sard a la ràdio i la televisió. Després de les esmenes presentades per la Plataforma per la Llengua, la llei finalment aprovada també protegeix el català, pel fet de ser la “llengua d’una minoria històrica”.D’aquesta manera, el català es converteix en una llengua que cal promoure i incentivar en les produccions audiovisuals, i haurà de ser present —juntament amb el sard i les altres llengües de l’illa— en un terç de la programació que sorgeixi del conveni entre l’Administració sarda i el servei públic de radiotelevisió.

