VÍDEO «Ni un pas enrere!», la nova (i emotiva) cançó dedicada als presos polítics i exiliats

Després del ressò del videoclip " No Surrender ", dedicat al president a l'exili Carles Puigdemont i publicat durant els dies en què es trobava tancat a la presó a Alemanya, ara arriba un nou metratge en record de tots els presos polítics i exiliats de Catalunya. La cançó, titulada "Ni un pas enrere!", ha aconseguit ajuntar un gran nombre de noms de la música catalana per a l'enregistrament de la versió dei la gravació del videoclip.Si Hector Suñol s'ha encarregat de tota la part tècnica del videoclip (ja ho havia fet amb hits audiovisuals com el clip de A Sound of Thunder ), Guillem Solé (cantant de Buhos) ha tingut un paper clau pel que fa al tema musical i logístic. Solé, a més de compondre de nou la lletra de la cançó del "Boss", també ha estat qui ha unit la vintena d'artistes catalans per a aquesta causa.En el metratge hi participen les veus d'Èric Vergés d'Els Catarres, Gemma Humet, Suu, Ivette Nadal, Pemi Fortuny i el mateix Guillem Solé de Buhos. En un pla més simbòlic el videoclip també ha tingut la col·laboració especial d'altres artistes catalans, com també d'algunes entitats del país com el Lleida Esportiu. Llistant-les hi trobem A Sound of Thunder, Brams, Cesk Freixas, Crossing, Els Pets, Gerry Mulvenna, Gossos, Jaume Jové, Joan Rovira, Meritxell Gené, Pastorets Rock, Pepet i Marieta, Quim Vila, Sopa de Cabra i Xeic!.

