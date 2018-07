Presons frustra l'intent d'un reclús de Lledoners de filmar els presos polítics

És molt llaminer per a alguns presos comuns i funcionaris compartir mòdul i altres espais amb reclusos mediàtics, com és el cas dels consellers i els Jordis -que fa uns dies van arribar a la presó de Lledoners (Bages)- amb l'objectiu de treure'n profit. Aquesta mateixa setmana Serveis Penitenciaris ha frustrat l'intent d'un reclús del mòdul 2, on estan ubicats Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Jordi Sànchez, Josep Rull, Quim Forn i Jordi Cuixart, de gravar amb un telèfon mòbil la vida dels líders independentistes a la presó.De produir-se, aquest hauria estat un capítol similar al d'Estremera, quan el diari Ara primer i la Sexta després van fer públiques unes gravacions que es van atribuir a un narcotraficant. La direcció del centre es va espolsar la responsabilitat apuntant que era possible que s'haguessin fet amb el consentiment de Junqueras, Romeva i Forn, que hi apareixien fent classe a altres presos, escrivint o netejant. La seva difusió va ocasionar un fort malestar en les famílies i va provocar queixes de les seves defenses.En el cas de Lledoners, segons ha pogut saberi posteriorment han confirmat fonts del departament de Justícia, de qui depèn la direcció general de Serveis Penitenciaris, una investigació interna hauria detectat la presència d'un telèfon al mòdul. Tot indica que l'aparell seria d'un dels presos -alguns d'ells marxen el cap de setmana o a la nit perquè són poc conflictius. Aquest pretenia vendre els vídeos captats a l'interior de Lledoners. Segons aquestes mateixes fonts, l'oferta econòmica que hauria rebut per gravar els presos polítics seria de 15.000 euros.Serveis Penitenciaris va detectar fa uns dies el mòbil després de diversos registres en diferents espais del centre i gràcies al zel dels funcionaris de Lledoners que, a diferència del que va passar a Estremera, han pogut, si més no aquest cop, impedir que es violi la intimitat dels exconsellers i els Jordis en la seva reclusió. L'accés de qualsevol tipus de dispositiu per comunicar-se amb l'exterior està prohibit.

