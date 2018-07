La diòcesi de Vic estrena exorcista... malgrat que fa 80 anys que no l'usa

El Bisbe de Vic, Romà Casanova, ha nomenat aquest divendres un exorcista per a la diòcesi en la figura del mossèn Joan Prat i Jorba, actualment Delegat Episcopal de Pastoral Penitenciària i rector de la Parròquia de Sant Josep del Poble Nou de Manresa.

El nomenament d'aquest sacerdot com a exorcista respon a què el Vaticà demana que cada diòcesi (de tota l'Església) tingui un exorcista. Moltes diòcesis no en tenien, com la de Vic. Fons del bisbat han assegurat aque a la diòcesi no s'ha donat un increment de casos de possessió demoníaca en els darrers anys, sinó que el nomenament obeeix només a una directiva general. L'exorcista diocesà tindrà la funció d'atendre les consultes puntuals sobre aquest tema i discernir, cas per cas, si hi ha algú que ho sol·licita.Aquest igualadí de 37 anys també serà Consiliari de l'associació Fraternitat de Comunió i Alliberament. Tant un nomenament com l'altre, igual que els canvis de funcions dels rectors de la diòcesi , es faran efectius a partir de setembre. D'aquesta manera Manresa recupera una figura que no tenia des de la dècada dels 40, quan es va fer el darrer exorcisme documentat a la ciutat.En aquella ocasió era el vicari de la basílica de la Seu, mossèn Genís Padrós, que va arribar a Manresa el 1939 provinent de la parròquia de Sant Vicenç de Castellet. Mossèn Genís Padrós va ser vicari de la Seu i exorcista en l'època en la que el rector era mossèn Valentí Gibert, que actualment està enterrat en el passadís central del temple.Entremig, els exorcistes que s'han ocupat dels casos que es donen al Bages venien de l'Arquebisbat de Barcelona o directament de Roma. El juny de 2012, l'únic exorcista oficial de Catalunya, el dominic Juan José Gallego Salvadores, va visitar la capital del Bages , tot i que en aquella ocasió va ser per participar en una jornada interreligiosa.Aquest sacerdot, que atén entre cinc i sis peticions diàries, segons va explicar en una entrevista a La Vanguàrdia , afirma que molts dels afectats arriben a ell després de passar per metges i psiquiatres sense que hagin obtingut cap solució. Tot i així, admet que en la majoria dels casos necessiten altres solucions que no són l'exorcisme.

