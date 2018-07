Detingut per abusar sexualment dues noies a Tossa de Mar i ferir dos agents quan intentava escapar

Un ciutadà francès ha estat detingut per la Policia Local de Tossa de Mar, acusat d'abusar sexualment de dues joves i ferir dos agents quan intentava escapar. Un cop arrestat els agents han volgut fer-li les proves d'alcoholèmia i drogues, però el detingut s'hi ha negat.Se l'acusa de detenció il·legal, abusos sexuals, conducció temerària, danys i lesions. Tant els agents com les dues víctimes es troben fora de perill. El jove ha quedat custodiat a la comissaria de la Policia Local de Tossa de Mar, i es preveu que aquest mateix divendres passi a disposició dels Mossos d'Esquadra que s'han fet càrrec de la investigació.Els fets han passat a quarts de tres de la tarda d'aquest divendres pels voltants de la parada d'autobusos de la localitat. Uns taxistes han vist les joves sortir plorant d'un vehicle i amb evidents signes d'haver patit un abús. A la zona hi havia un funcionari de l'Ajuntament de Tossa que ha estat qui inicialment ha intentat aturar el vehicle que conduïa l'acusat quan intentava fugir.De seguida s'ha avisat a la Policia Local i un cotxe patrulla ha intentat aturar el sospitós. Aleshores ha estat quan aquest francès de 28 anys ha accelerat i ha xocat contra el patrulla. Com a conseqüència de l'impacte els dos policies han acabat ferits i han hagut de ser atesos a l'hospital de Blanes.L'home ha arrencat a córrer carrer avall, ha saltat unes tanques i s'ha amagat en un aparcament públic a sota d'un remolc. Malgrat que han passat uns minuts, la Policia Local l'ha pogut localitzar gràcies als detalls que han aportat diversos ciutadans que han pogut presenciar l'escena, en particular alguns dels taxistes que han perseguit el sospitós.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)