Quatre detinguts en un operatiu de la Guàrdia Urbana i Mossos contra els narcopisos al Raval

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona han detingut quatre persones en un operatiu conjunt en tres narcopisos del Raval. Els agents han entrat en un local situat en uns baixos i dos pisos on presumptament s'hi efectuava venda de droga. Un dels domicilis era utilitzat per abastir altres narcopisos.L’actuació, autoritzada pel jutjat, ha començat a les vuit del matí i els agents han intervingut diferents quantitats de cocaïna, heroïna, amfetamines, estris de manipulació de substàncies estupefaents i uns 8.500 euros en efectiu, a més d'una arma d'aire comprimit. Aquests detinguts se sumen 13 arrestats que actuaven com a 'punters' a les Rambles captant clients per a quatre clubs cannàbics de Ciutat Vella, dels quals dos es troben al Raval i dos al Gòtic.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)