Sánchez fitxa Joan Herrera per impulsar l'estalvi energètic

Durant l'etapa política, Herrera ha estat diputat al Congrés durant dues legislatures, del 2004 al 2010. També ha estat diputat i president del grup parlamentari d'ICV-EUiA al Parlament de Catalunya.

Joan Herrera, excoordinador d'Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) ha estat nomenat com a nou director general de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia de l'Estat. Es tracta d'un organisme que depèn del Ministeri per a la Transició Ecològica, que encapçala la ministra Teresa Ribera.La seva missió serà treballar per aconseguir els objectius estatals en matèria d'eficiència energètica i energies renovables, així com en altres tecnologies baixes en carboni. Herrera, que es va apartar de la primera línia política durant l'aparició del moviment dels Comuns i dels seus líders més destacats, com Ada Colau o Xavier Domènech, ha compaginat des d'aleshores tasques de caràcter social, com a patró de la Fundació Energies Renovables, sindical, a l'escola superior de quadres de CCOO, i docents, com a professor a la Universitat de Girona.

