Per què Twitter «elimina» seguidors?

La xarxa social Twitter està eliminant comptes i per tant, està disminuint exponencialment la xifra de seguidors de molts perfils. Aquesta mesura, que es portarà a terme durant una setmana, no és restrictiva, sinó que el gegant tecnològic ha decidit posar fil a l'agulla als "comptes bot" i a "l'spam". Segons el seu blog oficial , Twitter "congelarà" o simplement, eliminarà, tots aquells comptes que actuïn amb comportaments estranys, no verifiquin la seva contrasenya o es dediquin a fer "spam".Aquest fet pot comportar a què el nombre de seguidors dels perfils, sobretot aquells amb milers, descendeixin exponencialment. Aquesta mesura pretén "netejar" la xarxa social de molts perfils falsos, de missatges repetitius o que la seva funció era, simplement, generar més seguidors a un compte o perfil.Segons informa l'empresa, aquesta mesura només s'aplicarà als comptes i no pas a tuits, retuits o m'agrades, ja que el focus més important són els perfils, ja que sense ells "no es pot fer cap tuit, retuit o m'agrada".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)