El govern de Sánchez no preveu per ara modificar la rebel·lió al codi penal

El govern espanyol ha assegurat aquest divendres que "no és procedent ni està decidit" cap projecte per reformar el Codi Penal per actualitzar el delicte de rebel·lió perquè, com va proposar Pedro Sánchez sent líder de l'oposició, deixi d'estar tan estretament lligat a una situació similar a la d'un alçament militar.En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, la portaveu de l'executiu i ministra d'Educació, Isabel Celáa, ha assegurat que aquesta qüestió ni ha estat prevista ni s'ha tractat a la reunió de ministres. Fa unes setmanes, però, la titular de Justícia, Dolors Delgado, va dir al Congrés precisament, en resposta a una pregunta del PP, que el nou govern es feia seva la iniciativa del secretari general del PSOE de canviar la tipificació del delicte de rebel·lió per adaptar-lo a les "noves situacions" i "actors".Delgado va defensar la necessitat de fer un "debat assossegat" on s'arribi al "màxim dels consensos". Va recordar que aquest delicte té el seu origen "en una llei de 1900" i que es va introduir al Codi Penal l'any 1928 com a traïció. El tipus penal que es coneix actualment es va contemplar l'any1932 i fins a l'actualitat s'ha mantingut amb uns "contorns d'alçament militar, de cop militar i amb un element que és la violència", va explicar.El govern espanyol no es mou del "respecte absolut" a les decisions judicials. També la del tribunal de Schleswig-Holstein d'extraditar Carles Puigdemont per un delicte de malversació però no per rebel·lió. La portaveu de l'executiu, Isabel Celáa, ha assegurat que aquest qüestió no ha estat tractada al consell de ministres però ha advertit que el govern "no comparteix el dubte sobre l'eficàcia de les euroordres" que s'ha plantejat des d'alguns sectors polítics de la dreta espanyola.Celáa ha refermat, a més, el compromís de l'executiu de Pedro Sánchez amb Schengen. "Posar-lo en qüestió és alinear-se amb alguns posicionaments europeus que no compartim", ha advertit en un missatge directament adreçat al PP. El govern espanyol resta en aquests moments a l'espera que el Tribunal Suprem decideixi si retira l'euroordre i recorre el Tribunal de Justícia de la Unió Europea o bé accepta l'extradició per malversació. Un dia després del revés del tribunal alemany a la causa instruïda pel Tribunal Suprem, les defenses dels presos ja han anunciat que reclamaran la llibertat dels dirigents processats un cop ha quedat descartat el judici contra Puigdemont per rebel·lió.

