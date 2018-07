Podem promou una comissió d'investigació sobre el rei Joan Carles

El grup parlamentari Unidos-Podemos-En Comú- Marea proposa una comissió d'investigació per investigar el rei emèrit Joan Carles. Aquesta iniciativa arriba després de les "presumptes irregularitats" que el rei emèrit hauria comès, conegudes gràcies a les revelacions fetes per la seva "amiga" Corinna La comissió ha estat presentada al Congrés dels Diputats per Rafael Mayoral, responsable de Moviments Socials de Podem, i Joan Mena, diputat d'En Comú Podem. Insten a la resta de partits a impulsar junts aquesta iniciativa, ja que "en una democràcia", afirmen, "no pot haver-hi espais d'impunitat".La intenció del partit morat és registrar la creació de la comissió, sigui com sigui, però abans volen intentar que tot el Congrés promogui la investigació i que si algun partit no s'hi vol sumar, "que ho digui clarament" El coordinador federal d'IU, Alberto Garzón, portaveu adjunt de Units Podem, ja va anunciar aquest divendres en un esmorzar informatiu la seva intenció de sol·licitar aquesta investigació parlamentària.Per registrar la petició de creació d'una comissió d'investigació és necessària la signatura de dos grups o de 70 diputats. Unidos Podemos té 67 escons i no li seria difícil demanar el suport d'un altre grup o de, per exemple, els quatre diputats de Compromís, per a formalitzar la sol·licitud.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)