L'Audiència Nacional accepta el trasllat de Sandro Rosell a Catalunya

La jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela ha acceptat la petició de trasllat de Sandro Rosell, expresident del Futbol Club Barcelona. Segons han avançat diversos mitjans, la magistrada ha donat llum verda a l'acostament de l'exdirigent blaugrana a una presó catalana.L'Audiència Nacional, doncs, inicia uns tràmits que s'han d'acabar tancant amb dos documents més: un informe social de Soto del Real, que acredita els motius del trasllat, com seria l'arrelament de Rosell a Catalunya, i l'autorització de la Generalitat de Catalunya, a partir de Serveis Penitenciaris.Tot plegat es podria solucionar en una o dues setmanes. El primer pas és aquest informe que confirmi (o no) l'arrelament a Catalunya de l'expresident i, una vegada obtingut, la Generalitat podria autoritzar finalment el trasllat.Els advocats de Rosell van rebre ahir mateix la notificació de la jutge Llarena i començaran els tràmits per realitzar totes les passes adients.

