El Pòsit, el restaurant català més sostenible: «El nostre concepte és del mar a taula»

"​El Pòsit té una filosofia i una manera de fer que li dona aquest valor afegit al nostre producte"

Àngel Pérez, gerent del restaurant El Pòsit del Serrallo, de Tarragona, guanyador del segell blau d'Agbar. Foto: Adrià Costa

"El nostre concepte de restaurant és, i mai millor dit, del mar a taula"

El restaurant El Pòsit del Serrallo va emportar-se el segell blau d'Agbar honorífic atorgat pel Joc de cartes. El programa de TV3, presentat per Marc Ribas, va reconèixer la bona feina de l'establiment en la seva cura del medi ambient de forma global en l'àmbit de la restauració. Àngel Pérez, un dels capitans del restaurant, parla ambsobre què ha suposat aquest reconeixement. A l'octubre farà dos anys que el restaurant va obrir portes als baixos de l'emblemàtic edifici del Pòsit, propietat del Port de Tarragona.- Suposa un reconeixement al treball d'un equip. És un premi a totes les persones que fem possible El Pòsit, a la labor que fem cada dia, perquè la sostenibilitat la fem entre tots. És una idea d'empresa, el fet de ser sostenibles ho portem en el nostre ADN i és la nostra filosofia.- Hi ha hagut diferents punts, com la sostenibilitat, com gestionem el personal, el producte de proximitat, la cura pel planeta, l'ús d'energia verda dins del local, l'estalvi d'aigua, el reciclatge dels olis o la utilització de productes de neteja respectuosos amb el medi ambient.- Potser El Pòsit té una filosofia i una manera de fer que li dona aquest valor afegit al nostre producte, que no deixa de ser un producte Mediterrani i que el pots trobar en altres llocs. Ara bé, aquest punt diferenciador de valor afegit amb aquestes coses, com la manera de fer i la consciència mediambiental ajuden que els clients vegin aquesta diferència entre el nostre producte i no en el d'un altre restaurant.- Jo sé que qualsevol reconeixement que facin a un restaurant, si és en positiu i és en aquest sentit de sostenibilitat i respecte pel medi ambient, està molt ben valorat. Aquest premi demostra que treballem per un bé comú, que com a establiment fem bé les coses, no per nosaltres sinó que ajudem al medi ambient i això repercuteix directament a tothom en tots els sentits. El segell del programa també beneficia la imatge de marca, ja que té una repercussió molt positiva, aportarà nous clients i ajuda a promoure el restaurant. A banda, les persones valorem cada vegada més el que ens trobarem en un restaurant, a part del menjar també tenim en compte els valors afegits, i cada vegada més.- No. En absolut. Fer les coses bé i que tinguin aquest valor afegit no té per què ser més car. De fet, en el concepte de fer les coses bé en general, et surt més barat. Ara bé, el que surt car és intentar fer coses d'aquestes i que no et surtin bé.- Sí. Hi aniré jo (riures). És un àpat per a dues persones als tres millors restaurants del món. En dos hi aniré amb la meva dona i en un, com és negoci familiar, hi aniré amb un altre membre de la família que es mereix aquest premi tant o més que jo. Van decidir entre tots que fos jo qui el gaudís perquè vaig tenir la responsabilitat de representar el restaurant en el programa.- Sí perquè la passió per la restauració sempre hi és però estaré més pendent d'altres aspectes que no tindran massa a veure amb la cuina, ja que anirem a restaurants amb Estrelles Michelin i que no és el nostre concepte de restauració. El nostre no té cap preparació ni elaboració especial, no treballem en fusions ni res per l'estil. El nostre concepte de restaurant és, i mai millor dit, del mar a taula. No treballem tant els plats. L'experiència serà més per gaudir que no de mirar i analitzar el menjar.- Sí, clar. Quan es va emetre el programa dels restaurants del Serrallo ja va tenir una repercussió increïble, no només pels que vàrem participar-hi sinó per tota la resta. La gent vol provar els restaurants que surten per la televisió però també els altres. Va tenir una repercussió molt positiva perquè va cridar a la gent a venir. A més, ara amb el segell, el barri se'n ressentirà perquè un restaurant del Serrallo és el més sostenible de Catalunya. Del Serrallo, no de Barcelona. Això parla molt bé del Serrallo.

