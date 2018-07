Tot el que has de saber dels canvis en l'etiquetatge del dièsel i la gasolina

L'etiquetatge de la gasolina i el gasoil, amb els tradicionals 95, 98 i dièsel, canviarà a partir del 12 d'octubre, quan entraran en vigor 10 etiquetes noves per classificar el combustible. La normativa europea pretén unificar i homogeneïtzar l'etiquetatge en les benzineres de tots els estats membres.



"La mesura neix en previsió que, a curt o mitjà termini, la gamma de combustibles creixi i es faci molt més complexa", apunta a NacióDigital José Maria Riaño, secretari general d'ANESDOR. El nou etiquetatge prové d'una directiva de la UE del 2014 per donar cabuda als combustibles alternatius que aniran sorgint en els propers anys. "És una informació addicional, simple, i que no farà desaparèixer la denominació tècnica", assenyalen des de la Unió de Petrolers Independents (UPI).



Ara bé, les noves etiquetes afecten a tots els vehicles? També als elèctrics? On es col·locaran? Desapareixen els noms de tota la vida? A continuació, tota la informació sobre les noves etiquetes europees de gasolina i dièsel, en 10 preguntes i 10 respostes.





