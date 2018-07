El conseller de Treball aposta per una estratègia conjunta per donar resposta als temporers que dormen al carrer a Lleida

El conseller Chakir El Homrani, en una imatge d'arxiu. Foto: Adrià Costa

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, ha manifestat l'aposta del departament per establir una estratègia conjunta entre Generalitat, ajuntaments i els agents socials i econòmics implicats per tal de donar resposta a la situació dels temporers que arriben durant l'estiu a les comarques de Lleida per treballar a la fruita i que dormen al carrer.El Homrani vol reprendre així a l'octubre el grup de treball que va posar en marxa la tardor passada la consellera Dolors Bassa per buscar solucions a la problemàtica de l'allotjament dels temporers a Ponent i que es va veure "estroncat" per l'aplicació de l'article 155, segons ha manifestat. I, és que el conseller considera una "anomalia" que existeixi aquesta problemàtica perquè hauria d'haver-hi "una responsabilitat entorn del tema de l'allotjament". En el cas de Lleida ciutat, El Homrani ha recordat que, anys enrere, quan la Generalitat finançava part de la construcció d'albergs, la Paeria no en va fer cap.Durant una visita a Lleida, Chakir el Homrani ha defensat la necessitat de reprendre a partir de l'octubre, un cop finalitzi l'actual campanya de la fruita i ja pensant en la pròxima, el grup de treball que ja es va posar en marxa la tardor passada per tal d'establir una estratègia conjunta per buscar solucions al tema de l'allotjament de temporers, l'activitat del qual va quedar aturada arran de l'aplicació del 155, segons el conseller.El Homrani ha remarcat que aquesta estratègia cal treballar-la des de l'octubre fins a l'inici de la campanya agrària amb l'objectiu que "la gent no dormi al carrer". "Hi ha municipis que tenen albergs, altres que no en tenen i, a partir d'aquí, estudiar en cada cas quina ha de ser la solució residencial", ha dit el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies. A la vegada, ha reclamat "que hi hauria d'haver una responsabilitat entorn del tema de l'allotjament".En el cas la ciutat de Lleida, on la Crida-CUP i entitats quantifiquen en prop de 200 els temporers que dormen al carrer actualment, El Homrani ha dit que s'analitzarà amb la Paeria diferents solucions, també la de l'alberg, però "aquest treball no només el farem amb Lleida sinó amb tot el territori", ha remarcat. El conseller, però, ha recordat que quan la Generalitat finançava fins a un 80% de la construcció d'albergs, l'Ajuntament de Lleida no en va construir cap, i actualment facilita allotjament a temporers a través de l'Alberg Jericó que té concertat.Cal recordar que des del govern municipal de la Paeria aposten perquè la ciutat compti amb un alberg per a persones sensesostre, que està previst que s'ubiqui a l'antic convent de les Josefines, però descarta un recurs residencial específic per a temporers.Chakir el Homrani ha fet aquestes declaracions després de visitar l'Institut Municipal d'Ocupació (IMO) de Lleida, acompanyat per Àngel Ros. L'alcalde ha posat en valor la tasca que es porta a terme des de l'IMO, amb el suport de la Generalitat, en el desenvolupament de polítiques actives d'ocupació i entorn de la formació i la integració social i laboral, sobretot d'aquells col·lectius més vulnerables.

