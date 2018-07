​Cinc detinguts per una multitudinària baralla a la plaça de Canovelles

Els Mossos d’Esquadra han detingut a cinc persones per ser els presumptes autors de la multitudinària baralla que va tenir lloc aquest dimarts a la nit a Canovelles. Segons ha pogut saber, quatre dels sospitosos són de la mateixa localitat i són de la mateixa família, mentre que el cinquè seria un veí de Cardedeu. Tots seran jutjats dimarts que ve a Granollers, però la policia manté oberta la investigació i no descarta més detencions.La batussa va tenir lloc al carrer Unió, a l’alçada del Parc de la Quitxalla. Segons sembla, dos grups de persones van iniciar una discussió en un bar de la zona que va anar pujant de to fins acabar en una baralla en què s’hi van veure implicades una vintena de persones i en què es van utilitzar armes blanques.

