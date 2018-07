El govern espanyol esquiva la polèmica sobre el rei Joan Carles: «No afecta Felip VI»

El govern de Pedro Sánchez ha sumat aquesta setmana un nou tema espinós que, per ara, intenta esquivar: la de les polèmiques revelacions de Corinna zu Sayn-Wittgenstein sobre les presumptes irregularitats fiscals suposadament comeses per Joan Carles I. La portaveu de l'executiu espanyol, Isabel Celáa, s'ha expulsat el tema de sobre aquest divendres en la roda de premsa posterior al consell de ministres argumentant que es tracta d'unes declaracions "antigues" que "no afecten" l'actual rei, Felip VI.La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, que ha comparegut amb Celáa, ha assegurat que l'Agència Tributària, per llei, no parla dels contribuents ni d'expedients ni de les investigacions que du a terme quan ha estat preguntada sobre si des del seu ministeri s'impulsarà alguna investigació sobre l'actuació del rei emèrit, que ja no té inviolabilitat però que conserva l'aforament.Montero sí ha assegurat que s'està "estudiant la possibilitat" de fer pública la llista de persones que es van acollir a l'amnistia fiscal impulsada pel govern de Mariano Rajoy. Aquest és, precisament, una de les promeses que va fer Pedro Sánchez des de l'oposició. La ministra ha precisat, però, que cal modificacions legals. "Modificarem i intensificarem la lluita contra el frau", ha anunciat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)