Les aturades de personal amenacen amb un estiu caòtic als aeroports

Estiu previsiblement caòtic als aeroports d'arreu de l'estat espanyol. Si bé els tripulants de cabina de Ryanair ja han registrat el preavís per dues jornades de vaga per al 25 i el 26 de juliol , aquest divendres ha estat el torn del personal de terra dels aeroports espanyols. CCOO, UGT i USO tenen la intenció de convocar una aturada general en tots els aeroports gestionats per Aena, que afectarà a més de 60.000 treballadors.Els sindicats denuncien que les negociacions no avancen i que el conveni col·lectiu del personal que dona serveis d'assistència als avions i també als passatgers abans i després d'agafar el vol, denominat handling, està paralitzat. En un comunicat remès per CCOO , recorden que porten més de dos anys de negociació sense acords i denuncien que la patronal "ha deixat passar el temps perquè no s'aconsegueixi cap acord i així, seguir en la seva política de precarització del personal de 'handling' dels aeroports espanyols".En aquest sentit, les tres organitzacions sindicals han interposat un recurs al Servei Interconfederal de Mediació i Arbitratge (SIMA) per intentar arribar a un acord que eviti el col·lapse als aeroports en ple estiu. De la trobada, CCOO espera que surti un acord que "desbloquegi la negociació".La patronal del sector, però, veu marge encara per a la negociació que permeti no convocar les aturades.El ministre de Foment, José Luis Ábalos, ha afirmat aquest divendres que el seu ministeri “parlarà amb les empreses” del personal de terra "en defensa" del "servei públic" que presten. Amb tot, ha recordat que aquests treballadors no són personal del Ministeri ni de cap empresa pública."Són treballadors d’empreses privades, però no obstant en la mesura que pugui afectar el servei públic que es presta als aeroports parlarem amb aquestes empreses", malgrat que "la relació lògicament és entre les empreses i els seus treballadors".

