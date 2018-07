El PDECat registra JxCat com a partit polític

La direcció del PDECat ha registrat Junts per Catalunya (JxCat) com a partit polític a només una setmana vista del congrés que ha de decidir el nou rumb de la formació. El nou partit figura ja al registre del Ministeri d'Interior , amb data de l'11 de juliol i domicili a l'actual seu del PDECat. Com a president està registrada Laia Canet Sarri, consellera municipal del PDECat a l'Eixample de Barcelona.Així doncs, el PDECat figura com a propietària de la marca amb la qual la llista de Puigdemont va presentar-se a les eleccions del 21-D. Per aquells comicis, JxCat es va registrar com a coalició electoral i ja amb la seu del PDECat com a titular.La formació celebrarà el 20, 21 i 22 de juliol el congrés que ha de fixar el nou full de ruta . Són moltes les preguntes al voltant del futur del partit: Es mantindrà la unitat? Seguirà l'actual direcció al capdavant del partit? Carles Puigdemont tindrà un càrrec orgànic?De moment, la formació ja és segur que perd la seva presidenta, Neus Munté, que renuncia al càrrec per poder-se centrar en les eleccions municipals del 2019 . També Carles Puigdemont va declinar l'oferiment de ser el president del PDECat, tal i com va explicar en primícia NacióDigital L'assemblea girarà al voltant de tres qüestions fonamentals: quin full de ruta nacional s'aplica, quina estructura tindrà la direcció i quins seran els noms que l'integraran.Hi haurà set ponències -política, organitzativa, municipal, Europa, polítiques socials, territori i economia- i cada militant es pot apuntar al debat del document que desitgi. El debat sobre les ponències anirà acompanyat dels moviments de les famílies per situar-se a la cúpula, que es triarà en una votació el 22 de juliol

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)