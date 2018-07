Barcelona posa el focus en l'envelliment

L'investigador de l'IERMB, Marc Martí-Costa, i la regidora, Laia Ortiz, presenten L'Estratègia sobre canvi demogràfic i envelliment Foto: Janira Planes

El procés de canvi demogràfic i d'envelliment progressiu de la població que viu Barcelona ha potenciat la creació i adopció, per part de l'Ajuntament de Barcelona, de l'Estratègia sobre canvi demogràfic i envelliment , un pla que recull 77 accions diferents fins l'any 2030. La tinenta d'alcaldia de Drets Socials, Laia Ortiz, ha destacat que algunes accions del pla ja s'han posat en marxa entre el 2015 i el 2018, incrementant en un 65% el pressupost previ: de 83,8 a 138,3 milions d'euros.El document, que està previst presentar al proper Consell Plenari com una nova mesura de Govern, analitza la realitat actual i les projeccions demogràfiques. "Són els elements que més poden ajudar a planificar polítiques públiques a mitjà i llarg termini", ha destacat Ortiz. L'investigador de l' Institut d'estudis regionals i metropolitans de Barcelona , Marc Martí-Costa, ha parlat del treball fet conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona i ha posat el focus en què actualment més de 55.000 persones viuen soles, sobretot dones majors de 75 anys i en la necessitat de planificació d'una societat que cada cop té més persones majors de 60 anys."Es preveu que l'any 2030 un de cada tres habitants de Barcelona tindrà 60 anys o més", ha afirmat Martí-Costa. Cada dia s'incorporen 13 persones de mitjana al servei de Teleassistència i 6 persones més entren al Servei d'Ajuda a Domicili (SAD). Actualment, el 80% de les persones majors de 65 anys viuen en habitatges de propietat i sense pagaments pendents, però es preveu que aquesta realitat canviï i que es produeixin més situacions de vulnerabilitat residencial. Segons Laia Ortiz, "s'ha d'actuar des de ja amb les persones grans perquè és el segment que més ho necessita".L'Ajuntament aposta per la construcció progressiva de les "superilles socials", enteses com a àrees d'actuació que proporcionin una atenció de proximitat més vinculada al territori. Laia Ortiz ha explicat que el funcionament de les illes socials comença per "la construcció d'un mapa illa a illa amb el nombre de persones usuàries del servei i la possibilitat d'agrupar-les en equips d'atenció propers i estables".Els quatre grans eixos d'actuació de l'Ajuntament són: el dret a la ciutat, la convivència intergeneracional, l'envelliment actiu i la recerca i planificació per un canvi demogràfic amb equitat. La setmana passada Laia Ortiz alertava de l'incompliment per part de la Generalitat del pla d'inversions i instava a la creació d'una taula bilateral per poder treballar l'envelliment progressiu de la societat. Després d'una reunió amb el conseller d'Afers Socials, Chakir el Homrani, la regidora Laia Ortiz, ha comentat que "no va veure cap resposta positiva per part del conseller, ni que l'envelliment fos un tema prioritari per al Govern". "Nosaltres anem amb els deures fets i creiem que la magnitud de Barcelona i la importància d'anticipar-se a l'envelliment de la població requereix una taula on la Generalitat s'assegui a parlar amb voluntat d'actuar", ha finalitzat Ortiz.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)