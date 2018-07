Batet, Cunillera i quatre secretaris d'Estat assumiran la interlocució amb Catalunya

El govern espanyol ha designat un equip d'alta responsabilitat política per interlocutar amb Catalunya a través de la comissió bilateral, que preveu reunir-se per primera vegada des del 2011 aquest mateix juliol. La presidència de la comissió per part del govern espanyol l'assumeix la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, i al seu costat hi haurà la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, i els secretaris d'Estat de Política Territorial, Hisenda, Infraestructures i Relacions amb les Corts.Pel que fa a la part catalana, la interlocució estarà liderada pel conseller d'Ació Exterior, Ernest Maragall, a qui acompanyaran el vicepresident del Govern, Pere Aragonès; la consellera de la Presidència, Elsa Artadi; la secretària general d'Acció Exterior, Mercè Salvat, i el delegat del Govern a Madrid, Ferran Mascarell."Estem desbloquejant i normalitzant les relacions del govern amb Catalunya", ha assegurat la portaveu del govern espanyol, Isabell Celáa, en la roda de premsa posterior al consell de ministres. Aquesta actuació, ha argumentat, suposa fer un "servei" tant a Catalunya com Espanya. Celáa ha insistit que s'ha "restaurat la conversació política" i que, a partir d'ara, es buscarà una "solució política" a una "crisi política".L'agenda de la comissió bilateral pivotarà en les lleis socials suspeses pel Tribunal Constitucional, com ara la de pobresa energètica, canvi climàtic, igualtat entre dones homes, accés a l'habitatge i accés universal a la sanitat. També contemplarà inversions -la Generalitat xifra en 7.600 milions d'euros el que l'Estat deu a Catalunya-, transferències de competències i la retirada del control excepcional als comptes de la Generalitat.A més de la comissió mixta Estat-Generalitat, es reactivaran les comissions d'infraestructures, transferències i assumptes econòmics i fiscals. "Treballem per a tota la societat catalana", ha defensat Celáa.

