Carta de suport de Jordi Cuixart a l'alcaldessa Montse Venturós

Montse Venturós, en una concentració de suport després de la sentència que la inhabilita. Foto: Pilar Màrquez Ambròs/Arxiu

L'alcaldessa de Berga Montse Venturós ha compartit a les xarxes socials un fragment de la carta de suport que li ha escrit el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. En la missiva, amb data del passat 30 de juny, Cuixart li mostra el seu escalf i expressa: "No ens cansarem mai de fer-vos arribar tota la nostra complicitat i tendresa".

Rebre l'escalf i el suport des d'una claveguera de l'estat és la infàmia feta realitat, però d'una dignitat humana incalculable. Amb tota l'estima, @jcuixart, et trobo a faltar! Seguirem dempeus fins la victòria! #Berga #PaïsosCatalans pic.twitter.com/I4TcaJ4Nsh — Montse Venturós (@venturosm) 12 de juliol de 2018

El dirigent sobiranista fa nou mesos que és a la presó, i recentment ha estat traslladat de la presó de Soto del Real al centre penitenciari de Lledoners (el Bages). L'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, va ser condemnada pel jutjat de Manresa, a finals de juny, a sis mesos d'inhabilitació i tres més de multa amb una quota diària de sis euros per no haver despenjat l'estelada de la façana de l'Ajuntament. El delicte pel qual estava acusada és el de desobediència. La sentència no és ferma i Venturós encara podria recórrer.

