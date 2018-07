Les defenses dels presos tornaran a demanar la llibertat i que la Fiscalia «rectifiqui»

Els presos polítics, que ja estan en centres penitenciaris catalans, tornaran a demanar la llibertat. Així ho han anunciat aquest divendres els advocats de tots ells, que han avançat la intenció de fer-ho de forma conjunta, després que la justícia alemanya hagi descartat el delicte de rebel·lió en el cas del president a l'exili, Carles Puigdemont . Segons han afirmat en roda de premsa, presentaran un nou recurs a la sala d'enjudiciament del Suprem contra la mesura de presó provisional i contra la decisió de suspendre en funcions aquells que ocupen un escó en el Parlament."Aquesta porta que obre Alemanya hauria de fer reflexionar que el més raonable és que els nou presos haurien d'estar a casa seva", han explicat, ja que "s'està vulnerant el dret a la defensa" durant tot el procediment. Aquesta és la principal línia de defensa i coincidència entre tots els advocats, que lamenten no poder preparar correctament el judici, ja que els seus clients estan reclosos en centres penitenciaris. "No és el mateix preparar la defensa d'un cas d'aquesta magnitud seguint un règim estricte de visites que en la intimitat del despatx", han reblat.Jordi Pina, advocat de Sànchez, Turull i Rull, ha especificat que el motiu del recurs que es presentarà la setmana que ve pretén "fer reflexionar" la Fiscalia i el Tribunal Suprem sobre la situació "injusta" de la presó preventiva, ja que l'empresonament viscut durant els últims mesos és "d'extrema gravetat" i un greuge comparatiu molt important a l'hora de plantejar les defenses. Per això, una de les voluntats d'aquest nou escrit és "apel·lar el dret a la defensa" i que aquesta es pugui articular "el més digna i en igualtat d'armes".L'advocat d'Oriol Junqueras i de Raül Romeva, Andreu Van den Eynde, ha considerat, a més, que si els tribunals espanyols volen "prestigiar-se" al món, tal com pretenen, allò lògic seria donar la llibertat als presos polítics i no aplicar la presó "com un indegut càstig" que, a més, no s'ajusta al que manifesta l'aplicació de la llei.Els advocats dels presos han posat d'exemple Alemanya, tot i que també Bèlgica, com a països on la justícia ja ha considerat que no existeix el delicte de rebel·lió. Si això és així, han afirmat, no hi ha motius perquè es mantingui la presó provisional, i tampoc es podria tirar endavant la suspensió de funcions dels diputats. Per això, han instat a no aplicar aquesta última mesura mentre no es resolgui el recurs.I és que, segons ha afegit Jordi Pina, el que s'està portant a judici en aquest cas és la tipificació sobre què va passar el 20 de setembre, l'1 d'octubre i el 27 d'octubre. En aquest escenari, ha recordat, tots els advocats -malgrat que ha assumit que hi ha discrepàncies- demanen "inequívocament la llibertat" i van en una mateixa direcció. El principal problema, ha matisat Xavier Melero, és que el Suprem ja "comença a semblar el dels acudits de l'Eugenio".Sigui com sigui, els advocats esperen que amb aquest nou recurs la Fiscalia adopti un canvi de rumb, tot i que s'han entestat en negar qualsevol possibilitat de pacte, tal com s'havia apuntat la setmana passada. "No hi ha vies de negociació", han volgut deixar clar Van den Eynde, que ha assegurat que, a més, no hi ha cap "ímput de Fiscalia", sinó que durant les últimes setmanes s'ha refermat la postura de la nova fiscal general de l'Estat sobre el cas.On sí que consideren els advocats que es podria arribar és al Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg. "Arribarem a Estrasburg, al tribunal europeu encara que la pena sigui d'una multa de 10 euros perquè en aquest camí no hi ha més històries; no es parla ni es pacta", ha sentenciat el lletrat dels republicans."No tenim ni idea de quan serà", ha confessat Olga Arderiu, malgrat que ha puntualitzat que, veient les presses que hi ha hagut en els últims mesos, es podria pensar que l'interès de Llarena és que sigui com més aviat millor. En qualsevol cas, ha afirmat que encara hi ha diversos recursos pendents vinculats als delictes que s'atribueixen i a la situació processal, i que tot això implicarà tràmits. "No ho sabem, però la intenció que veiem és la d'anar de pressa", ha reconegut. Ara, però, els recursos ja no es presenten davant del jutge instructor, sinó a la sala d'enjudiciament, on s'espera una rebaixa del plantejament de rebel·lió: "Seria una molt bona oportunitat per baixar els plantejaments, ara que s'ha conegut la resolució alemanya".

