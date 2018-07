Les defenses dels presos polítics tornaran a demanar la llibertat

Els presos polítics, que ja estan en centres penitenciaris catalans, tornaran a demanar la llibertat. Així ho han anunciat aquest divendres els advocats, que tenen la intenció de fer-ho de forma conjunta, després que la justícia alemanya hagi descartat el delicte de rebel·lió en el cas del president a l'exili Carles Puigdemont. Segons han afirmat, tenen intenció de presentar un nou recurs a la sala d'enjudiciament del Suprem per demanar la llibertat dels seus clients contra la decisió de presó provisional."Aquesta porta que obra Alemanya hauria de fer reflexionar que el més raonable és que els nou presos haurien d'estar a casa seva", han explicat, ja que "s'està vulnerant el dret a la defensa" durant tot el procediment. Aquesta és la principal línia de defensa i coincidència entre tots els advocats, que lamenten no poder preparar el judici com el que es planteja des d'un centre penitenciari.Jordi Pina ha especificat que el motiu del recurs que es presentarà la setmana que ve pretén "fer reflexionar" la Fiscalia i el Tribunal Suprem sobre la situació "injusta" de la presó preventiva, ja que l'empresonament viscut durant els últims mesos és "d'extrema gravetat" i un greuge comparatiu molt important a l'hora de plantejar les defenses. Per això, un dels objectius és "apel·lar el dret a la defensa" i que aquesta es pugui articular "el més digna i en igualtat d'armes".La llibertat, ha afegit, l'advocat dels presos d'ERC, Andreu Van den Eynde, ha considerat, a més, que si els tribunals espanyols volen "prestigiar-se" al món, tal com pretenen, allò lògic seria donar la llibertat als presos polítics i no aplicar la presó "com un indegut càstig" que, a més, no s'ajusta al que manifesta l'aplicació de la llei.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)