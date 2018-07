Crema el seu vehicle a la via pública per cobrar l'assegurança

La Guàrdia Civil ha detingut un individu a la comarca del Baix Segura que va cremar el seu vehicle a la via pública per cobrar 20.000 euros de l'assegurança. A l'arrestat -un home de 66 anys-, se li han atribuït les infraccions de simulació de delicte, estafa en grau de temptativa i incendi de béns propis, segons ha informat l'institut armat.Segons la Guàrdia Civil, els agents van avisar a l'home que el seu cotxe s'havia cremat en plena via pública, i es va sorprendre assegurant que el tenia aparcat al garatge de casa des de feia dies, i que probablement li haurien robat.D'aquesta manera, després de comprovar que es tractava del seu vehicle, es va dirigir a posar la denuncia corresponent, per robatori i danys causats. Els agents van començar la investigació examinant el vehicle al detall i traçant diverses línies d'investigació. Mentre es portava a cap la investigació, l'individu es va dirigir diversos cops a sol·licitar la denúncia, exigint-la "de males maneres".Quan els agents van tenir proves determinants, van citar l'home per prendre-li declaracions. Durant la conversa, l'individu va caure en diverses contradiccions, que van acabar de confirmar la seva culpabilitat. L'home va ser posat a disposició judicial a l'espera d'un judici.

