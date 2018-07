Torrent rep la notificació de la suspensió dels diputats ordenada per Llarena

El president del Parlament, Roger Torrent, ha rebut ja la notificació del Tribunal Suprem que ordena la suspensió automàtica dels diputats processats per rebel·lió. El text és exactament el mateix que va emetre Pablo Llarena el passat dimarts, amb la qual cosa no ha arribat cap aclariment sobre com ha de procedir la cambra per substituir temporalment els dirigents, tal i com planteja el jutge. De fet, la mesa del Parlament va encarregar aquest dijous un informe els lletrats per saber com procedir, un document que s'espera que estigui enllestit de cara a la reunió de la mesa del dimarts.L'ordre del jutge afecta Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull i Jordi Sànchez. La comunicació ha arribat aquest matí al Parlament a través d'una carta certificada que es limita a comunicar el contingut de la resolució. "En compliment del que ha acordat el magistrat instructor de la causa especial de referència, i per resolució del 9 de juliol passat, adjunt remeto testimoni de la mateixa als efectes acordats en relació amb la Mesa del Parlament de Catalunya", afirma la carta amb data de 10 de juliol a la qual ha tingut accés l'ACN. En la resolució, Llarena suspèn temporalment els sis diputats i obre la porta a què la mesa de la cambra catalana designi substituts sense que els afectats perdin l'acta de diputat.Fonts parlamentàries asseguren aque no està prevista cap decisió de la cambra fins el pròxim dimarts, quan està previst que es reuneixi de nou la mesa del Parlament ja amb l'informe dels lletrats sobre la taula. Fins ara, Junts per Catalunya i ERC han mantingut converses per coordinar-se en la resposta. Estan d'acord en què en cap cas es demanarà a cap diputat que renunciï a l'escó i la via que guanya pes és la de portar l'informe a la Comissió de l'Estatut del Diputat i elevar el dictamen que se'n derivi al ple. A l'espera que finalitzin els tràmits parlamentaris, l'aposta dels grups independentistes és seguir mantenint el vot dels diputats , fet que suposaria que no s'aplica de forma immediata la suspensió ordenada pel jutge.El pròxim dimecres 18 de juliol hi ha un ple convocat clau per determinar si el Parlament està acatant o no la suspensió. Amb tot, fonts parlamentàries no descarten ajornar la sessió fins que la comissió conclogui el dictamen i es pugui elevar a votació del ple.

