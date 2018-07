El govern de Colau i l'oposició s'enfronten per la rebaixa d'inversions

El govern d'Ada Colau i l'oposició municipal de Barcelona han redoblat aquest divendres els retrets creuats per la disminució de les inversions previstes en aquest mandat per la caiguda dels ingressos. El primer tinent d'alcalde, Gerardo Pisarello, ha admès que es preveu invertir 5 milions d'euros menys durant el que queda de mandat, de manera que finalment seran 1.670 milions en quatre anys i no els 1.675 milions que estaven previstos. Aquesta reducció dista molt dels 107 milions a repartir entre el 2018 i el 2019 que havia assegurat el líder socialista, Jaume Collboni.Pisarello ha reiterat que l'import que ha indicat Collboni forma part d'un informe "desfasat", en el qual apareixen 159 actuacions afectades, segons ha publicat aquest divendres La Vanguardia . El tinent d'alcalde ha negat que es facin retallades com sosté l'oposició, que forçarà un ple extraordinari per intentar que la mateixa Colau doni explicacions. Segons ell, el que es farà és "ajustar o reprogramar determinades inversions", i ha agregat: "Em sembla inacceptable que es digui que això són retallades". En números rodons, dels 1.670 milions, 435 es van invertir el 2016, 422 el 2017, 415 s'executen aquest any i 400 el que ve.El responsable municipal de la gestió econòmica ha expressat la preocupació per la caiguda d'ingressos, especialment dels procedents de les plusvàlues, que es calcula que serà del 12%. Segons ell, es tracta d'un escenari que "no és desitjat ni provocat" per l'Ajuntament, i que ha atribuït en part al fet que la resta d'administracions (Estat i Generalitat) no compleixen les seves obligacions amb Barcelona. Malgrat això, ha reivindicat que la capital catalana serà el consistori de l'Estat on més creix la inversió social en aquest mandat.El tinent d'alcalde ha titllat Collboni d'"irresponsable" per difondre una informació "directament falsa" que forma part de "les desenes de documents" que es preparen a l'Ajuntament per fer els pressupostos, i el socialista ha escollit el més pessimista, ha assegurat Pisarello. També ha fet una crida a la responsabilitat de l'oposició perquè "estan en joc les expectatives de molta gent", i ha assegurat que la biblioteca de Sarrià es començarà a principis del 2019 i l'escola Ignasi Iglésias ja està en execució.Tot i això, no ha concretat on es faran els 5 milions d'ajustos de les inversions, més enllà de no executar-se aquesta tardor unes primeres actuacions per reformar la Via Laietana per petició expressa dels comerciants. En l'oposició circulen alguns llistats amb les actuacions que es veurien compromeses, i en els quals s'incorporen el Teatre Arnau, la nova gossera, la rehabilitació de l'edifici del borsí, diverses escoles i els nous pisos d'acollida per a dones víctimes de la violència de gènere, entre altres.El republicà Alfred Bosch ha advertit que des de l'Ajuntament s'ha donat la instrucció de reduir la despesa corrent un 5% en districtes i empreses municipals, cosa que Pisarello ha negat categòricament. Bosch s'ha avançat en reclamar un ple extraordinari perquè el govern expliqui "tota la veritat sobre les retallades" i reclamar "l'assumpció de responsabilitats al més alt nivell polític", i més tard li han donat suport Xavier Trias (PDECat) i Collboni. El popular Alberto Fernández Díaz també exigeix el ple extraordinari i ha estès la proposta també als districtes. El regidor no adscrit Gerard Ardanuy (Demòcrates) vol una comissió extraordinària.Collboni ha remarcat que "Barcelona no es mereix un govern amb tanta incompetència, que dilapidi la solvència financera treballada durant dècades, que amaga informació i que ha mentit", i ha reclamat al govern que expliqui "es hipotètiques rellatades de despesa social del 5% a partir del setembre". Trias s'ha queixat de l'"ocultisme" i la manca de diàleg, i ha recalcat que són retallades per "errors" en la previsió d'ingressos. "Si hi ha menys ingressos, has de fer retallades", ha asseverat, i ha recordat que Colau va rebre un Ajuntament "amb una situació econòmica envejable" i ara retalla en creixement econòmic.Bosch s'ha expressat en la mateixa línia. "Colau va heretar un ajuntament amb bona salut financera, i 3 anys més tard deixa un consistori amb números vermells", ha manifestat, segons ha informat ERC. Per la seva banda, Fernández Díaz ha reclamat a l'alcaldessa "que confirmi si el consistori es troba en números vermells trencant la seva tradicional solvència econòmica". En un comunicat, ha criticat que "Colau no només trenca tot el que toca, sinó que a més està tirant la Casa Gran per la finestra", fent referència a la denominació que rep l'Ajuntament, i ha defensat que "és l'hora que els barris se sublevin contra aquella alcaldessa que va dir que els defensaria i ara es converteix en Colau Manostijeras".

