Aragonès creu que la Fiscalia té «una oportunitat d'or» per corregir la causa contra el procés

El vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, ha considerat que la Fiscalia espanyola té "una oportunitat d'or" per corregir el seu enfocament sobre la causa del procés sobiranista després que la justícia alemanya aprovés extradir Carles Puigdemont per malversació però no per rebel·lió. "La dreta espanyola i part de l’esquerra buscaven la imatge de Puigdemont emmanillat baixant d’un avió per ser empresonat", ha afirmat el vicepresident del Govern. En una entrevista a Rac1 aquest divendres recollida per Europa Press, ha assenyalat que el jutge que instrueix la causa, Pablo Llarena, "va per l'autopista i tots van en sentit contrari", i ha hagut de venir un tribunal alemany a dir-li que la rebel·lió armada és una construcció jurídica per amenaçar el Govern que no se sosté, ha opinat.Sobre la seva reunió el dijous amb la vicepresidenta del Govern central, Carmen Calvo, ha dit que va ser cordial, es va tancar una trobada de la comissió bilateral per abans del juliol i es va tractar l'assumpte del dret a l'autodeterminació però sense entrar-hi a fons.Ha indicat que no té previst acudir al Consell de Política Fiscal i Financera perquè Catalunya vol tractar amb el Govern espanyol de manera bilateral, i perquè l'organització del consell no deixa marge de maniobra a les comunitats, ha dit.Aragonès ha xifrat en 7.600 milions d'euros el que l'Estat deu a Catalunya, i ha apuntat que el Govern central té la voluntat d'anar "desbloquejant" les partides.Ha detallat que hi ha dos tipus de deutes pendents: pagaments únics com els de la llei de dependència i deutes pendents que s'incrementen cada any, com en matèria de seguretat.

