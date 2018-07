L'historiador Josep Lluís Alay dirigirà l'oficina de Puigdemont

Josep Lluís Alay dirigirà l'oficina de Carles Puigdemont, que encara és una incògnita . Aquest nomenament, però, deixa clares les intencions del Govern, que entén que el president a l'exili té dret l'oficina, cotxe i seguretat que li pertoquen com a excap de l'executiu. L'historiador deixa el càrrec de coordinador de polítiques internacionals de la Presidència, que ocupava des de feia tot just un mes.Alay era, juntament amb els dos agents dels Mossos d'Esquadra i l'empresari Josep Maria Matamala, un dels acompanyants de Puigdemont quan el van enxampar a la frontera alemanya amb el cotxe. El passat 28 de març la policia el van detenir per un suposat delicte d'encobriment.L'historiador serà l'encarregat de dirigir i organitzar les tasques de tot el personal de l'oficina, i organitzar i controlar els actes, les audiències, les visites i els viatges del president a l'exili. També haurà de gestionar i controlar el pressupost assignat a l'Oficina i fer les tasques de protocol i de relacions amb la premsa i els mitjans de comunicació des d'un càrrec dotat amb un salari anual de 60.454,32 euros.

