La Fiscalia manté la petició de 4 anys de presó contra Bustos per retirar multes a familiars

La fiscalia i la Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció han mantingut aquest divendres la petició de quatre anys de presó i d'inhabilitació per a càrrec o funció pública per a l'exalcalde de Sabadell Manuel Bustos per presumptament haver retirat dues multes d'aparcament a la seva dona i al seu fill. Al final del judici que va començar a finals de juny , el ministeri públic i l'acusació popular han mantingut la petició inicial de condemna, que inclou també el pagament de 400 euros i 12 anys d'inhabilitació per a l'exercici del dret de sufragi passiu. L'exalcalde està acusat dels delictes de tràfic d'influències i prevaricació. L'Ajuntament de Sabadell demana penes similars.En el cas de l'excap de la Policia Local Josep Miquel Duran, demanen sis anys i mig de presó amb 19 anys d'inhabilitació especial per a l'exercici del dret de sufragi passiu i per al'exercici d'ocupació o càrrec públic en l'administració local, provincial, autonòmica i estatal durant el temps de condemna i diverses multes que sumen 11.200 euros. A Duran li atribueixen els delictes de tràfic d’influències, malversació, falsedat documental i prevaricació.Pel que fa a Xavier Izquierdo, exresponsable municipal de territori, s'enfronta a una multa de 1.800 euros i 5 mesos de suspensió d'ocupació o càrrec públic pel delicte de malversació de fons públics.El judici fa referència a dues retirades de multes a la dona de Bustos i als seus dos fills que van tenir lloc l'any 2012. El primer episodi va succeir el 28 de març poc abans de les sis de la tarda quan Bustos i la seva parella van estacionar indegudament el vehicle de la dona en una zona de càrrega i descàrrega a la plaça Vallès, davant l'escola bressol del seu fill, per anar-lo a recollir. Mentre eren dins, una grua va començar a emportar-se'l, però la dona ho va poder aturar. Bustos va explicar que ell no va voler sortir de l'escola per no "exercir pressió" sobre els treballadors de l'empresa de la grua. No van haver de pagar la taxa del dipòsit municipal perquè el vehicle no hi va arribar mai, però teòricament haurien d'haver pagat l'import de la sanció per mal estacionament, uns 200 euros.No obstant això, Bustos va explicar que a Sabadell hi havia, abans que ell fos alcalde, "la instrucció no escrita" de donar certa permissivitat als vehicles que aparquen prop de les escoles a l'hora d'entrar i sortir els alumnes. Per això, va telefonar l'aleshores cap del cos policial, Josep Miquel Duran, per recordar-li aquest criteri. Duran va explicar-li que l'empresa privada de la grua potser no coneixia aquesta instrucció. En tot cas, Bustos va dir-li que no pensava pagar la multa. Duran va explicar que la multa no es va arribar a confirmar per part de cap policia local perquè la matrícula no es veia bé a la foto que va fer la grua i per tant no es va arribar a tramitar. De fet, l'exalcalde va explicar que poc després es va oblidar de la qüestió perquè l'endemà era vaga general i havia d'estar pendent de les possibles incidències a la ciutat.El segon incident va ocórrer el matí del 22 de juny de 2012 quan els dos fills grans de Bustos van estacionar un cotxe en una altra zona de càrrega i descàrrega davant d'una clínica privada i la grua va emportar-se'l al dipòsit municipal. És dona la circumstància que el fill gran tenia marejos i vòmits i gairebé no podia caminar per culpa d'una greu malaltia per la qual poc després va ser operat en dues ocasions, a més de tenir una discapacitat intel·lectual del 40%. El fill petit, de 19 anys, que el va acompanyar, estava molt nerviós. En aquest cas es va expedir el butlletí de denúncia i la infracció de trànsit corresponent.Quan van veure que no tenien el cotxe per tornar a casa, van trucar la seva mare, exparella de Bustos, però no van poder-la localitzar. Després van trucar al seu pare, que era en una reunió oficial a Barcelona. Aquest va trucar el seu escorta perquè anés a buscar-los, però no el va poder localitzar. Llavors va trucar a Duran per demanar-li que es fes càrrec dels joves i a continuació a Xavier Izquierdo, que coneixia la malaltia del seu fill gran, perquè els rebés al recinte municipal de Can Marcet, on treballa Izquierdo i on també hi ha la comissaria de la policia. Bustos va quedar amb Duran i Izquierdo que ell pagaria la taxa de la grua, però Duran va dir que ho arreglaria i va acabar pagant 133 euros en metàl·lic que va treure d'una caixa forta del seu despatx. "No vull embolics", li va dir Bustos. Després, l'exalcalde va tornar a trucar els seus fills per dir-los que anessin cap a Can Marcet per recuperar el seu vehicle, on els va rebre Izquierdo i es van reunir amb Duran.Duran va explicar que aquells diners eren seus, però va admetre que estaven barrejats amb els diners públics que ell usava per pagar dietes als seus agents, i que Bustos li va retornar al cap de dos o tres dies. De fet, va admetre que va atendre els fills de Bustos perquè eren fills de l'alcalde i que els va pagar la sanció perquè els coneixia i sabia que li retornarien els diners. A més, va explicar que tots els diners que sortien d'aquella caixa havien de ser justificats, i que mai va desquadrar els números. Un veterà agent de la policia municipal va acabar traient el cotxe del dipòsit i el va entregar, ja al carrer, als joves.A banda d'això, els fills van presentar unes al·legacions a la multa que Duran va fer servir per fer un informe favorable a la retirada de la multa per aparcament, al·legant motius mèdics importants. No obstant això, no s'han localitzat a l'Ajuntament les al·legacions presentades pels fills de Bustos.

