La polèmica es desferma al Teatre Lliure: què passa amb Lluís Pasqual?

Núria Espert, Rosa Maria Sardà, Emma Vilarasau, Mercè Sampietro, Ana Belén o Eduardo Mendoza són algunes de les personalitats que han sortit a defensar públicament Lluís Pasqual, director del Teatre Lliure. L'acció es produeix un dia després que el Col·lectiu Dones i Cultura exigís el cessament de Pasqual per "les seves maneres de fer despòtiques" i pels "mals tractes" envers els seus treballadors. Però, d'on prové aquesta polèmica que esquitxa la institució i el prestigi d'un dels directors més aclamats de l'escena catalana?Tot comença amb l'acusació pública que fa l'actriu Andrea Ros a través de Facebook , el dia 1 de juliol. El fet provoca una reacció immediata, a les xarxes i entre diversos companys de professió: comentaris, sentències pujades de to, solidaritat amb els fets exposats i mostres de suport que semblen no deixar gaire ben parat el director. L'onada de denúncia viu l'episodi més notori aquest dimecres, amb un text difós pel Col·lectiu Dones i Cultura.Al text s'assegura que el "tracte vexatori" que Pasqual "dona de manera sistemàtica" als treballadors han estat una "constant". I afegeix: "Aquestes pràctiques abusives no només són contràries als drets laborals més bàsics sinó que són intolerables en una societat democràtica", concloïa el manifest del col·lectiu que agrupa més de 800 professionals de la cultura, moltes d'elles vinculades al sector de les arts escèniques.De manera gairebé immediata, la rèplica al text del Col·lectiu Dones i Cultura arriba a través d'un centenar d'actors, dramaturgs i personalitats de molt prestigi dins l'àmbit cultural, tots ells signants d'un manifest de suport a Lluís Pasqual, on s'hi adhereixen "després d'haver treballat o col·laborat amb la seva persona", segons ha informat el teatre aquest dijous en un comunicat.Entre els signants, actrius com Núria Espert, Rosa Maria Sardà, Emma Vilarasau, Mercè Sampietro, Carmen Machi, Ana Belén, Marisa Parets, Vicky Peña, Anna Güell, Amparo Moreno, Andrea Jonasson i Míriam Iscla, a més de la directora, coreògrafa i ballarina Sara Baras. També hi figuren l'artista Frederic Amat, l'escriptor Eduardo Mendoza, els actors Antonio Banderas, Josep Maria Flotats, Eduard Fernández, Jordi Bosch, Oriol Guinart, Jesús Castejón i Juan Echanove, directors escènics com Josep Maria Mestres, cantants i músics com Xavi Mestres, Ruth Iniesta i José Manuel Díaz, o crítics com Marcos Ordóñez.Precisament, el Teatre Lliure va aclarir aquest dilluns que l'actual director seguirà al capdavant de la institució dos anys més, una vegada finalitzi el seu segon mandat el mes de juny de 2019, si bé en la presentació de la temporada 2018-2019 es va anunciar que Pasqual havia renovat per quatre anys més.