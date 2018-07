El número 2 de Treball, investigat per rebel·lió

Bon dia a totes i a tots ! Ahir em van confirmar que m’imvestiguen per rebel·lió, malversació, desobediència i revelació de secrets per l’ 1O. Si creiés que és normal o ajustat a dret, no us ho explicaria. Ens en sortirem — Josep Ginesta 🎗 (@JosepGinesta) 13 de juliol de 2018

El jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, que instrueix la causa contra els preparatius de l'1-O, ha comunicat oficialment a Josep Ginesta, secretari general del Departament de Treball, que forma part de la llarga llista d'investigats per rebel·lió, malversació, desobediència i revelació de secrets.El magistrat que instrueix el cas, Juan Antonio Ramírez Sunyer, l'assenyala així com un dels responsables de l'organització del referèndum d'independència del passat 1 d'octubre. Josep Ginesta, número 2 del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, ho ha explicat a través de Twitter i ha denunciat que la seva imputació no s'ajusta "a dret". Ens en sortirem", ha sentenciat.El nom de Josep Ginesta està sobre la taula del jutjat d'instrucció 13 des de l'operatiu de la Guàrdia Civil a la Conselleria d'Empresa i d'altres departaments de la Generalitat, que es va saldar amb 15 detinguts, 7 investigats i 41 escorcolls.

