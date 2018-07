El Govern tramita amb la Guàrdia Civil i el Ministeri d'Exteriors l'escorta de Puigdemont

Els canvis en la situació de Carles Puigdemont davant d'una possible extradició d'Alemanya a Espanya no modifiquen, de moment, els plans del Departament d'Interior, que continua treballant per configurar com ha de ser el dispositiu que garanteixi la seguretat del president de la Generalitat a l'exili. Ara per ara, ell continua en llibertat, i fins que aquesta situació paradoxal no canviï, els tràmits avancen amb normalitat, abanderats pel Govern català. De fet, fa pocs dies Puigdemont va sol·licitar l'activació de l'oficina i els recursos que per llei li pertoquen, entre els quals una unitat de seguretat de Mossos que l'escorti.Davant d'aquest escenari, han confirmat fonts del Departament d'Interior a, ja s'han iniciat els tràmits perquè es pugui configurar el dispositiu de la policia catalana que l'acompanyarà mentre estigui en llibertat. Els passos a seguir, indiquen, són els mateixos que es realitzarien si agents dels Mossos haguessin de fer qualsevol desplaçament fora de Catalunya, ja fos a Madrid o bé a l'altra punta del món. En aquest cas, però, el handicap és que no es tracta d'un viatge oficial d'anada i tornada, sinó d'un dispositiu de seguretat que es pot allargar en el temps i que té unes circumstàncies especials.Ara per ara, però, ja s'ha demanat el permís a la Guàrdia Civil perquè la policia catalana pugui treure les armes de Catalunya i actuar -en cas que fos necessari-, i també s'està tramitant amb el Ministeri d'Exteriors la gestió dels permisos perquè aquests mateixos agents puguin actuar com a policia judicial al país on estaran destinats. Tot i això, hi ha algunes preguntes que continuen sense resposta, han assegurat les mateixes fonts d'Interior. Per exemple, com ha de ser el dispositiu en concret, o el nombre d'agents i la tasca precisa que realitzaran.Segons la llei, Puigdemont pot rebre el 80% del sou que tenia quan era en el càrrec durant, com a mínim, 4 anys, i té dret a una pensió de jubilació vitalícia del 60% del sou. Fins que no es faci efectiva la seva suspensió com a diputat al Parlament no cobrarà aquestes retribucions perquè no pot tenir dos sous públics. Si la suspensió dictada per Llarena tira endavant, però, l'expresident podria demanar que es fes efectiu el pagament d'aquestes retribucions per haver exercit com a president. Al novembre, quan el govern espanyol ja havia aplicat l'article 155, Puigdemont es va negar a demanar tots aquests recursos sota l'argument que ell era el president legítim.

