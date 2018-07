«Joc de Trons» lidera la llista de nominats als Emmy 2018

L'Acadèmia de Televisió dels Estats Units ja ha fet oficials les candidatures dels Emmy 2018 i, de moment, ha coronat una sèrie per sobre les altres: Joc de Trons lidera el rànquing amb 22 nominacions, a qui segueix de molt a prop l'altra gran ficció estrella d'HBO, Westworld, que ha aconseguit 21 candidatures. The Handmaid's Tale ha aconseguit 20 nominacions, en una llista on també destaquen les nominacions a Penélope Cruz i Antonio Banderas. Tot seguit, la llista de principals nominats.The AmericansThe CrownJoc de TronsThe handmaid's taleStranger ThingsThis Is UsWestworldJason Bateman - OzarkSterling K. Brown - This Is UsEd Harris - WestworldMatthew Rhys - The AmericansMilo Ventimiglia - This Is UsJeffrey Wright - WestworldNikolaj Coster-Waldau - Joc de TronsPeter Dinklage - Joc de TronsJoseph Fiennes - The handmaid's taleDavid Harbour - Stranger ThingsMandy Patinkin - HomelandMatt Smith - The CrownClaire Foy - The CrownTatiana Maslany - Orphan BlackElisabeth Moss - The handmaid's taleSandra Oh - Killing EveKeri Russell - The AmericansEvan Rachel Wood - WestworldAlexis Bledel - The handmaid's taleMillie Bobby Brown - Stranger ThingsAnn Dowd - The handmaid's taleLena Headey - Joc de TronsVanessa Kirby - The CrownThandie Newton - WestworldYvonne Strahovski - The handmaid's taleViola Davis - ScandalKelly Jenrette - The handmaid's taleCherry Jones - The handmaid's taleDiana Rigg - Joc de TronsCicely Tyson - Cómo defender a un asesinoSamira Wiley - The handmaid's taleF. Murray Abraham - HomelandCameron Britton - MindhunterMatthew Goode - The CrownRon Cephas Jones - This Is UsGerald McRaney - This Is UsJimmi Simpson - WestworldAtlantaBarryBlackishLarry DavidGlowLa maravillosa Señora MaiselSillicon ValleyUnbreakable Kimmy SchmidtAnthony Anderson - BlackishTed Danson - The Good PlaceLarry David - Larry DavidDonald Glover - AtlantaBill Hader - BarryWilliam H. Macy - ShamelessLouie Anderson - BasketsAlec Baldwin - Saturday Night LiveTituss Burgess - Unbreakable Kimmy SchmidtBrian Tyree Henry - AtlantaTony Shalhoub - La maravillosa Señora MaiselKenan Thompson - Saturday Night LiveHenry Winkler - BarryPamela Adlon - Better ThingsRachel Brosnahan - La maravillosa Señora MaiselAllison Janey - MomIssa Rae - InsecureTracee Ellis Ross - BlackishLilly Tomlin - Grace and FrankieZazie Beetz - AtlantaAlex Borstein - La maravillosa Señora MaiselAidy Bryant - Saturday Night LiveBetty Gilpin - GlowLeslie Jones - Saturday Night LiveKate McKinnon - Saturday Night LiveLaurie Metcalf - RoseanneMegan Mullally - Will y GraceSterling K. Brown - Brooklyn Nine-NineBryan Cranston - Larry DavidDonald Glover - Saturday Night LiveBill Hader - Saturday Night LiveLin-Manuel Miranda - Larry DavidKatt Williams - AtlantaTina Fey - Saturday Night LiveTiffany Haddish - Saturday Night LiveJane Lynch - La maravillosa Señora MaiselMaya Rudolph - The Good PlaceMolly Shannon - Will y GraceWanda Sykes - BlackishThe AlienistAmerican Crime Story: El asesinato de Gianni VersaceGenius: PicassoGodlessPatrick MelroseFahrenheit 451FlintPaternoThe TaleUSS Callister (Black Mirror)Antonio Banderas - Genius: PicassoDarren Crisss - American Crime Story: El asesinato de Gianni VersaceBenedict Cumberbatch - Patrick MelroseJeff Daniels - The Looming TowerJohn Legend - Jesus Christ Superstar LiveJesse Plemons - USS Callister (Black Mirror)Jeff Daniels - GodlessBrandon Victor Dixon - Jesus Christ Superstar LiveJohn Leguizamo - WacoRicky Martin - American Crime Story: El asesinato de Gianni VersaceEdgar Ramírez - American Crime Story: El asesinato de Gianni VersaceMichael Stuhlbarg - The Looming TowerFinn Wittrock - American Crime Story: El asesinato de Gianni VersaceJessica Biel - The SinnerLaura Dern - The TaleMichelle Dockery - GodlessEdie Falco - Ley y Orden True Crime: El caso MenéndezRegina King - Seven SecondsSarah Paulson - American Horror Story: CultSara Bareilles - Jesus Christ Superstar LivePenélope Cruz - American Crime Story: El asesinato de Gianni VersaceJudith Light - American Crime Story: El asesinato de Gianni VersaceAdina Porter - American Horror Story: CultMerritt Wever - GodlessLetitia Wright - Black Museum (Black Mirror)

